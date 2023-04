Le offerte che MediaWorld ha indubbiamente deciso di mettere a disposizione di tutti gli utenti sono veramente interessanti, proprio perché in grado di convogliare i prezzi più bassi all’interno di una campagna promozionale veramente unica nel proprio genere.

Tutti gli utenti che al giorno d’oggi vogliono godere degli sconti da non perdere, devono assolutamente recarsi quanto prima sul sito ufficiale di MediaWorld, dove è possibile trovare esattamente gli stessi sconti a prezzi inediti, oppure nei singoli punti vendita, con le medesime occasioni per spendere poco.

Sul canale Telegram di TecnoAndroid potete trovare nuove offerte Amazon con i codici sconto ed i singoli prezzi più bassi in assoluto.

MediaWorld, un volantino inedito e ricchissimo

Fino all’11 aprile da MediaWorld è stata attivata un’ottima campagna promozionale che riesce a focalizzare la propria attenzione su un numero impressionante di smartphone in offerta, anche top di gamma di ultima generazione. Il più costoso resta senza ombra di dubbio il Galaxy S23 Ultra Pro, must have del 2023 e caratterizzato da un prezzo di tutto rispetto, se considerate che oggi può essere acquistato a 1299 euro. Sempre restando in seno a Samsung, consigliamo caldamente l’acquisto del nuovissimo Galaxy A54, disponibile appunto a 499 euro.

Riducendo la spesa finale, gli utenti possono anche incrociare i vari Honor X6 a 149 euro, Honor Magic5 Lite a 339 euro, Redmi Note 11S a 209 euro, Xiaomi 12 a 249 euro, Galaxy A14 a soli 199 euro, per finire anche con un buonissimo Galaxy A23, il cui prezzo è comunque disponibile a soli 249 euro. Se volete approfondire la conoscenza del volantino, aprite subito le pagine sottostanti.