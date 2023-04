Kena Mobile, meno di 7 euro in cambio di una promo da sogno

Se sei alla ricerca di un’opzione mobile conveniente, ti consigliamo di scegliere Kena Mobile per ottenere minuti illimitati, SMS e una generosa quantità di dati a prezzi ridotti. Puoi attivare le sue tariffe online, sia migrando da specifici operatori sia attivando un nuovo numero. Ecco una delle tante offerte che potrebbe fare al caso vostro.

Kena Mobile: tutte le informazioni sulla nuova promo

L’offerta di cui parliamo è Kena 6,99 130GB Star. Attivando online la promozione, riceverai minuti illimitati per chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili, 500 SMS verso tutti i cellulari e 130GB di dati in 4G (7GB per navigare in Europa) al costo di 6,99 euro al mese. Se attivi il Servizio di Ricarica Automatica entro il 14 giugno, avrai anche 50GB aggiuntivi al mese senza costi extra (a partire dal primo rinnovo). L’attivazione ha un costo di 4,99 euro, ma la SIM è gratuita. La promo è disponibile sia per chi attiva un nuovo numero Kena Mobile sia per chi mantiene il proprio numero, provenendo da operatori quali Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb Mobile e molti altri.

In generale, Kena Mobile offre una navigazione in rete 4G con una velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, conteggiando i dati a scatti anticipati di 1K. Così come Ho Mobile ed Iliad, le tariffe sono chiare e trasparenti, senza vincoli di durata o costi nascosti. Quanto alle offerte, queste si rinnovano automaticamente ogni mese, a condizione che il credito sulla SIM sia sufficiente a coprire il costo del rinnovo.