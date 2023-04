Iliad è assolutamente una delle aziende di telefonia maggiormente in grado di mettere sul piatto prezzi bassi e grandissimi contenuti, in questo modo i singoli consumatori si ritrovano nella perfetta condizione di riuscire a dover investire un quantitativo molto ridotto di denaro, ricevendo in cambio giga, minuti e SMS.

La promozione attuale di Iliad non presenta limitazioni particolari, almeno in termini di accessibilità da parte del consumatore finale, infatti tutti la possono richiedere, indistintamente dalla provenienza o dall’operatore di appartenenza. La richiesta può essere tranquillamente presentata tramite il sito ufficiale dell’azienda, o presso i simbox disponibili sul territorio, con costi iniziali veramente esigui.

Approfittate del canale Telegram di TecnoAndroid per avere accesso ai codici sconto Amazon gratis e tutte le migliori offerte in esclusiva.

Iliad, nuovi sconti su una delle promo più apprezzate

Una delle promo più apprezzate dagli utenti italiani è senza dubbio la Iliad 120 Giga, soluzione che ha un costo fisso di 7,99 euro al mese, attivazione possibile in tutti i punti vendita in Italia entro e non oltre il 28 aprile, con un costo iniziale da sostenere pari a 9,99 euro.

Coloro che la richiederanno avranno comunque la possibilità di mettere le mani su ben 120 giga di traffico dati al mese, con navigazione alla massima velocità possibile, ed al suo fianco tantissimi minuti e SMS, praticamente illimitati, che potranno essere liberamente utilizzati verso chiunque si desideri.

Come vi abbiamo già anticipato, la promozione in oggetto può essere richiesta da qualsiasi utente, anche online sul sito ufficiale, entro la data indicata (è comunque presente un countdown sulla pagina dedicata).