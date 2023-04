Il trucco per NASCONDERE le chat di WhatsApp al partner con l'aggiornamento

Chi usa uno smartphone ha sempre paura di vedere i propri dati finire in mano a persone estranee. Proprio per questo la privacy non basta mai ed è per tale motivo che le aziende ci lavorano ogni giorno.

Già oggetto di tante anticipazioni, la grande novità che sta per riguardare WhatsApp con il prossimo aggiornamento è finita ormai sul web e dunque sulla bocca di tutti. Più persone infatti hanno notato come la nota azienda che si occupa della messaggistica istantanea ormai da diversi anni, avrebbe pensato di proporre delle novità riguardanti la privacy dei messaggi.

WhatsApp, la grande novità sta per arrivare e riguarda la privacy degli utenti: potranno nascondere le loro chat sotto informazioni biometriche

Da chiarire che ad oggi è possibile nascondere WhatsApp sotto la propria impronta digitale o magari sotto un codice prima dell’accesso, ma adesso sta per arrivare una vera e propria implementazione.

Secondo quanto si apprende dal noto portale che prende il nome WABetaInfo e che si occupa di tutte le novità che bollono in pentola in casa WhatsApp, ben presto sarà possibile nascondere anche la singola conversazione sotto la propria impronta digitale. Questo significa dunque che per accedere ad una conversazione, che verrà impostata in maniera diretta dall’utente, bisognerà utilizzare i propri dati biometrici o almeno un codice. Questo lascia presupporre che gli smartphone che non hanno la possibilità di utilizzare l’impronta digitale, potranno consentire tale novità anche con i dati biometrici del volto, come nel caso dei nuovi iPhone.

Al momento non si sa molto sull’effettivo momento in cui la novità di WhatsApp arriverà, ma non passerà molto tempo.