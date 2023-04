Expert è pronta per far felici tutti gli utenti in occasione dei giorni di Pasqua, infatti arrivano innumerevoli offerte speciali con prezzi molto più bassi del normale, e la possibilità di accedervi indistintamente sul sito ufficiale, alla stessa stregua dei punti vendita dislocati sul territorio.

Ogni occasione di cui vi parleremo nel nostro articolo, come vi abbiamo anticipato, può essere tranquillamente fruita anche da coloro che sceglieranno di acquistare dal divano di casa propria, l’unico appunto da aggiungere riguarda il pagamento delle spese di spedizione, che dovranno essere giustappunto aggiunte al prezzo effettivamente mostrato a schermo.

Ricordatevi del canale Telegram di TecnoAndroid, dove avrete le offerte Amazon con i codici sconto ed i coupon completamente gratis solo per gli iscritti, a questo link.

Expert, tutti questi prezzi bassi sono in esclusiva

Il risparmio è assicurato da Expert fino al 12 aprile, grazie ad un volantino che ha davvero tantissimo da dire, promettendo una serie di prezzi bassi in esclusiva assoluta, e senza limitare i quantitativi effettivamente raggiungibili da parte del consumatore finale.

Il volantino parte con il focalizzare la propria attenzione sulla fascia intermedia della telefonia mobile, dove possiamo trovare il nuovissimo Redmi Note 12, acquistabile dal pubblico a soli 249 euro. Sempre restando nella stessa fascia, ovvero senza superare i 300 euro, si possono anche acquistare i vari Redmi 12C, TCL 30Se, Realme C31, Realme 9, Honor X6, Realme C55, Galaxy A14, Oppo A96, Honor X8a e Oppo A17.

Volendo investire un quantitativo di denaro superiore, potrete comunque pensare di accedere a Galaxy A34 a 399 euro, Galaxy A54 a 499 euro, Oppo Find X5 Lite a 399 euro, ed altri ancora. Di seguito per tutti i dettagli.