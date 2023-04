Collezionare carte non è mai stato così bello. Ci sono infatti alcune carte rare nel mondo del collezionismo che possono valere centinaia di migliaia di euro, se non milioni. E’ il caso di alcune prime edizioni di Pokémon.

Essendo un mercato, questi prezzi sono sempre stime, basate su vendite all’asta storiche e altri fattori, quindi i valori elencati qui non sono sicuri. Tuttavia, dovrebbero darti una buona idea di quanto valgono le tue carte in questo momento. Se hai letteralmente una qualsiasi delle versioni in questo elenco e sono in ottime condizioni, stiamo per renderti davvero felice.

Diamo un’occhiata ad alcune delle carte Pokemon più preziose in circolazione.

1999 Pokemon Base Set Shadowless 1a edizione Holo Venusaur

Valore della carta Pokemon: 30.000 euro;

Questa carta è solo una delle sole 139 carte della prima edizione, il che significa che non la vedrai spesso all’asta.

1999 Pokemon Base Set Shadowless 1a edizione Holo Blastoise

Valore della carta Pokemon: 30.600 euro;

Potrebbe sempre essere messo in ombra da Charizard, ma rimane comunque uno dei Pokemon più iconici della serie, e sopratutto uno dei più amati dai fan.

1999 Pokemon Base Set Shadowless 1st Edition Holo Thick Stamp Chansey

Valore della carta Pokemon: 34.800 euro;

Ciò che rende questa carta così speciale è il fatto che la maggior parte di quelle in circolazione sono danneggiate a causa di un problema di fabbricazione. Se ne hai una in ottime condizioni, vale davvero un sacco di soldi.

Per questo motivo, controlla bene tra le tue vecchie carte, potresti avere una prima edizione che non pensavi di possedere.