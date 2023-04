Borseggiatrici che derubano persone con la tecnica del saliscendi, come evitare

È purtroppo sempre più in crescita il fenomeno dei furti e dei borseggi all’interno dei luoghi di comune affluenza in Italia. In realtà non riguarda solo il bel paese tale situazione, ma anche le altre città europee del mondo. Ci sarebbero delle nuove tecniche che le borseggiatrici starebbero mettendo in pratica. A segnalarlo e il celebre programma in onda su Rete 4 che prende il nome di “Quarta Repubblica“.

“Nel corso degli anni le borseggiatrici si sono evolute. Ora si vestono alla moda, come le coetanee italiane, e si spacciano spesso per studentesse o turiste“, questo è quanto spiega l’agente, denotando che anche ad alcuni dei suoi colleghi è capitato di fare fatica ad individuarle.

“Ultimamente tendono a coprirsi parte del volto, con un foulard o una mascherina, forse a causa della diffusione dei video e delle telecamere“.

La nuova tecnica utilizzata dalle borseggiatrici è quella del “saliscendi”, ecco come funziona

Ci sarebbe un particolare tipo di tecnica utilizzato dalle borseggiatrici soprattutto all’interno delle banchine, quando la folla di persone comincia ad aumentare. Si tratta della tecnica cosiddetta del “saliscendi“.

Uno dei modi più classici con cui agiscono è la cosiddetta tecnica del saliscendi“, continua Milani. “Si posizionano su banchine particolarmente affollate della metropolitana, si inseriscono tra le persone e cercano di colpire poco prima della chiusura delle porte, in modo da poter scendere quando il treno parte”.

Insomma questo nostro articolo è volto anche a voler dare un aiuto nel riconoscere questo particolare tipo di situazioni ai nostri utenti. State quindi molto attenti e segnalate qualsiasi movimento strano doveste notare.