Un recente sondaggio ha confermato quello che sapevamo un po’ tutti: gli utenti Apple tendono a cambiare più spesso iPhone rispetto ad iPad e Mac. Sarà per il costo elevato di quest’ultimi due?

Tutti e tre i dispositivi sono essenziali per gli utenti, tanto che la maggior parte effettua riparazioni o sostituzioni rapide se necessario. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple: gli utenti cambiano iPhone più spesso

Le persone tendono comunque a riparare o sostituire i propri iPhone più rapidamente rispetto agli iPad o ai Mac. Oltre l’80% degli intervistati da CIRP ha affermato che sostituirebbe un iPhone smarrito, rubato o danneggiato immediatamente o entro pochi giorni. Solo il 6% delle persone aspetterebbe un iPhone funzionante per più di una settimana.

Ma l’iPad e il Mac non sono troppo indietro. Per queste categorie di dispositivi, circa il 60% dei proprietari ha affermato che lo riparerebbe o sostituirebbe lo stesso giorno o entro pochi giorni. Dal sondaggio emerge anche che gli utenti Mac hanno bisogno dei loro computer un po’ più di quanto i possessori di iPad abbiano bisogno dei loro tablet.

Solo una piccola minoranza di utenti di iPhone, iPad e Mac ha affermato che non sostituirà un dispositivo smarrito, rubato o danneggiato, indicando che tutti e tre i prodotti sono diventati indispensabili per gli utenti Apple. Ad esempio, solo l’1% degli utenti iPhone ha dichiarato che non richiederebbe una sostituzione del dispositivo.