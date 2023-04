7 invenzioni che hanno fatto la STORIA dell'intera umanità

Vi siete mai chiesti quali sono le migliori invenzioni di sempre? È bene noi ne abbiamo individuate sette, le quali hanno rivoluzionato di gran lunga la vita dell’uomo in generale.

Le migliori intenzioni della storia dell’uomo, eccone 7

Una delle più grandi invenzioni in assoluto può essere raffigurata dalla ruota, grazie alla quale l’umanità è stata in grado di rivoluzionare il mondo dei trasporti. Sia gli ha detti ai lavori che i civili hanno avuto l’opportunità da quel momento di spostarsi più velocemente e senza troppi sforzi.

Anche Gutenberg fu un vero e proprio apri pista con la creazione della stampa a caratteri mobili. Era il XV secolo quando venne meno finalmente il bisogno di addestrare scrivani proprio per redigere qualsiasi documento. Tutto questo portò alla produzione di più libri in un tempo minore e con prezzi molto più accessibili. Inoltre tutte le classi sociali hanno potuto beneficiare di questa dimensione.

Abbandonare il fuoco e la sua luminosità in favore dell’elettricità è stata forse la più grande invenzione della rivoluzione industriale. Da quel momento infatti i motori elettrici, le lampade e diversi altri dispositivi sono stati in grado di cambiare nettamente lo stile di vita dell’uomo oltre che il mondo del lavoro.

Il mondo delle comunicazioni invece è stato a rivoluzionato dal telefono, dal momento che non c’è stato più bisogno dei messaggeri, in viaggio per giorni o addirittura mesi, per comunicare con un’altra fazione.

Per quanto riguarda i viaggi, ecco il modo perfetto per spostarsi nel più breve tempo possibile: l’invenzione dell’aeroplano. Questo ha giovato sia al settore commerciale che ai civili semplici.

La rivoluzione per quanto riguarda invece il concetto semplice di informazione e condivisione è arrivata con Internet. Oggi è possibile a prendere informazioni senza doversi affidare per forza di cose ad un esperto in materia, almeno per quanto riguarda le cose più semplici. Legato a tutto ciò c’è l’invenzione dello smartphone, che include al suo interno la possibilità di avere Internet così come di lavorare, divertirsi e molto altro ancora.