Secondo recenti indiscrezioni (in seguito confermate) il colosso cinese Xiaomi è pronto a lanciare il dispositivo top di gamma per eccellenza, parliamo di Xiaomi 13 Ultra, molto più performante rispetto al modello Pro.

Xiaomi infatti ha appena annunciato l’imminente presentazione del suo nuovo smartphone premium, e confermato quanto dichiarato l’anno scorso da Lei Jun, ovvero la disponibilità sui mercati internazionali. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi 13 Ultra sta per arrivare

Per l’occasione è stato pubblicato qualche giorno fa un tweet dall’account ufficiale del gigante cinese, in cui viene rilanciato un post di Leica che decanta la collaborazione tra i due marchi, e come questa abbia raggiunto il suo apice nel nuovo dispositivo. Nel messaggio della società tedesca, si legge come Xiaomi 13 Ultra rappresenti un passo cruciale, in quanto è dotato di un “sistema ottico per l’imaging mobile mai visto prima” grazie all’obiettivo Summicron “più perfetto mai creato in questo campo“.

Xiaomi rilancia, annunciando che Xiaomi 13 Ultra verrà presentato a brevissimo, entro il mese di aprile, oltre a confermare la promessa dello scorso agosto di Lei Jun, il numero uno dell’azienda, di vendere l’ambito smartphone a livello globale nei mesi successivi al lancio.

Al momento non abbiamo indicazioni precise sulle caratteristiche tecniche del dispositivo, ma oltre alle ottiche Leica possiamo aspettarci un’evoluzione del sensore da 1″ di Sony presentato con Xiaomi 12S Ultra, mentre lato CPU è praticamente scontato l’utilizzo del nuovo Snapdragon 8 Gen 2. Il prezzo? Potete scommettere che non sarà basso. Non ci resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire la scheda tecnica completa.