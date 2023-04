WhatsApp, funzione incredibile per accedere alle chat solo con IMPRONTA

Gli sviluppatori delle applicazioni sono sempre al lavoro, soprattutto quando si tratta di piattaforme famosissime come WhatsApp. Nel mondo della messaggistica istantanea non esistono altre soluzioni come questa, tranne nel caso di Telegram che corre da anni dietro alla famosissima applicazione colorata di verde che cerca di compiere continuamente nuovi passi in avanti sotto tutti gli aspetti.

Tornando al lavoro degli sviluppatori, sembra che sia in fase di test una nuova funzionalità pronta per l’arrivo su WhatsApp. A svelare il tutto è il famoso portale noto per le anticipazioni in merito alla famosa piattaforma di messaggistica istantanea. WABetaInfo, questo il nome del sito di rumors su WhatsApp, parla chiaramente di una nuova funzione che verrà chiamata con tutta probabilità chat Lock. Potrà manifestare un modo per gli utenti per tenere ancora più al sicuro le conversazioni.

WhatsApp, con il prossimo aggiornamento potrebbe arrivare la funzione che nasconde perfettamente le chat con un’impronta digitale

Dopo aver raccolto alcune informazioni, sembra che la funzione in arrivo su WhatsApp consentirà agli utenti di nascondere alcune conversazioni sotto l’autenticazione biometrica della propria impronta digitale.

Come spiega WABetaInfo, una conversazione protetta da chat Lock non potrà in alcun modo essere aperta se non con un’impronta digitale o con un codice di sblocco. Da ricordare che con l’impronta digitale è attualmente possibile nascondere WhatsApp, ma la nuova funzionalità permetterà di applicare questo processo solo a determinate chat. Con grande probabilità, lo stesso principio varrà anche per l’autenticazione con il proprio volto. Seguiranno nuove informazioni a riguardo nelle prossime settimane.