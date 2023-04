WhatsApp è l’applicazione di messaggistica istantanea più popolare del momento. Viene utilizzata in 180 Paesi diversi per un totale di un miliardo di utenti.

La popolarità dell’app di Meta non deriva soltanto dalla possibilità di utilizzarla per chattare con gli utenti, funzione per cui è nata, ma dalla varietà di funzionalità che si sono aggiunte nel tempo che la rendono un’app unica e completa.

WhatsApp è infatti sempre in continuo aggiornamento col fine di migliorare l’esperienza degli utenti e sistemare i bug che si possono creare. Ma uno dei fiori all’occhiello dell’applicazione è la crittografia end-to-end che la rende estremamente sicura.

Purtroppo nonostante le accortezze per rendere l’app sicura per la propria privacy, esistono comunque dei metodi per arginare il problema e spiare le conversazioni altrui.

WhatsApp: ecco i metodi per spiare il vostro partner

Spiare le conversazioni di WhatsApp del vostro partener non potrebbe essere più semplice di così.

Uno dei metodi più utilizzati è WhatsApp Web. Per questo trucco è necessario entrare in possesso del cellulare della persona che si intende spiare. Una volta sbloccato il cellulare non vi resterà che aprire WhatsApp Web dal vostro computer e inquadrare il codice QR.

Attenzione perché questo trucco è sì efficace ma presenta anche un alto rischio di essere beccati. Il vostro partener potrebbe infatti controllare la cronologia dei dispositivi collegati a WhatsApp Web e rendersi conto del vostro accesso.

Per cui il trucco più efficace in assoluto è l’utilizzo di applicazioni spia. Si tratta di app che sono state create per il controllo parentale e che vengono utilizzate impropriamente per spiare le conversazioni di altri utenti. Alcune delle migliori app spia in circolazione sono: mSpy, Flexyspym e Highster Mobile.

Ricordiamo inoltre che spiare le conversazioni di altri utenti è una chiara invasione della loro privacy e rappresenta un reato!