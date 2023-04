Virgin Orbit dichiara ufficialmente BANCAROTTA, licenziamenti in corso

Virgin Orbit ha ufficialmente annunciato l’intenzione di cessare tutte le sue operazioni, seppur senza stabilire una data certa. E quindi ufficialmente arrivata la dichiarazione di bancarotta dopo il taglio di tantissimi dipendenti. L’obiettivo dell’azienda era quello di ritagliarsi spazio all’interno di servizi di lancio satellitari, fornendo un’alternativa più economica rispetto a quanto visto ad esempio con realtà più consolidate come lo è oggi SpaceX di Tesla.

Bancarotta per Virgin Orbit: ora l’obiettivo è vendere

Il tutto è arrivato esattamente qualche giorno dopo il licenziamento dell‘85% della forza lavoro in totale dell’azienda, la quale ha compreso 675 dipendenti. Grazie al supporto del fondo di investimento Virgin, Virgin Orbit utilizzerà il processo per andare a massimizzare il valore dell’attività e per trovare acquirenti interessati a poterla rilevare. A spiegare il tutto è il CEO Dan Hart:

“Il team di Virgin Orbit ha sviluppato e messo in funzione un metodo nuovo e innovativo per lanciare i satelliti in orbita, introducendo nuove tecnologie e gestendo grandi sfide e grandi rischi lungo il percorso mentre abbiamo dimostrato il sistema ed effettuato diversi voli spaziali di successo, tra cui con successo lanciando 33 satelliti nella loro orbita precisa. Sebbene abbiamo compiuto grandi sforzi per affrontare la nostra posizione finanziaria e garantire finanziamenti aggiuntivi, alla fine dobbiamo fare ciò che è meglio per l’azienda. Riteniamo che la tecnologia di lancio all’avanguardia che questo team ha creato attirerà molto gli acquirenti mentre continuiamo nel processo di vendita della Società. In questa fase, riteniamo che il processo del Capitolo 11 rappresenti il ​​miglior percorso per identificare e finalizzare una vendita efficiente e che massimizzi il valore”.