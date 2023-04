Unieuro supera Amazon con il lancio di una campagna promozionale veramente interessante, all’interno della quale si possono scovare occasioni per tutti i gusti, e prezzi sempre più economici che riescono a catturare l’attenzione di tantissimi consumatori.

Le possibilità di acquisto restano pressoché invariate per i singoli clienti, infatti gli ordini possono tranquillamente essere completati nei negozi fisici, senza differenze particolari sull’intero territorio nazionale, oppure anche recandosi personalmente sul sito ufficiale, dove sarà possibile trovare esattamente gli stessi prezzi, con annessa la spedizione gratuita a domicilio.

Unieuro, nuovi sconti e grandissimi prezzi bassi

Con l’attuale volantino di Unieuro, gli utenti possono dormire sonni assolutamente tranquilli, poiché si ritrovano con l’avere la possibilità di acquistare i migliori prodotti di tecnologia, inclusi gli smartphone, al giusto prezzo. Coloro che opteranno per l’acquisto, entro e non oltre il 13 aprile, potranno riuscire a mettere le mani ad esempio su Apple iPhone 14 Pro Max ed anche Galaxy S23 Ultra, entrambi disponibili a non più di 1299 euro.

Sempre restando nella fascia alta della telefonia mobile, sono disponibili comunque ottimi sconti che vanno a riguardare anche dispositivi meno recenti, come il galaxy S22, acquistabile dal pubblico, nella variante no brand, sempre a 649 euro. Le promozioni disponibili chiaramente non terminano qui, osservando da vicino la campagna promozionale si possono trovare anche occasioni più economiche, con prezzi che non superano i 499 euro, previsti per Xiaomi 12 e Galaxy A54, fino a raggiungere prodotti disponibili all’acquisto a meno di 200 euro.