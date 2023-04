Twitter, la scelta di un potente quotidiano contro la spunta blu fa riflettere

La controversa decisione di Twitter di introdurre una spunta blu a pagamento continua a generare polemiche. Il New York Times, il quotidiano più autorevole al mondo con 54,9 milioni di follower, ha deciso di non conformarsi al nuovo regolamento imposto da Elon Musk, risultando così in un account non verificato.

Twitter: il mondo si spacca in due

Questa mossa sorprendente ha innescato un acceso dibattito online, dove le opinioni sono nettamente divise. Mentre alcuni critici sostengono che la scelta del Times possa rendere l’informazione americana e mondiale vulnerabile a fake news e troll, altri ritengono che ciò potrebbe rappresentare un’opportunità per un cambiamento significativo nella politica di Twitter e di Musk, potenzialmente costringendoli a rivedere la policy.

Di recente, lo stesso Musk aveva affermato che il modello di business di Twitter Blue potrebbe essere adottato anche da altri social network, sottolineando l’importanza di rafforzare il processo di verifica attraverso l’utilizzo di un numero di telefono verificato e una carta di credito. L’imprenditore ha previsto che i social network che non adotteranno questa strategia saranno destinati al fallimento.

Ricordiamo che negli Stati Uniti l’abbonamento a Twitter Blue ha un costo di 8 dollari al mese o 84 dollari all’anno. In Italia, il prezzo è di 8 euro al mese, che sale a 11 euro se si effettua l’iscrizione tramite iPhone.

Ad ogni modo la situazione attuale mette in evidenza le tensioni tra il desiderio di monetizzare i social media e la necessità di garantire un’informazione affidabile e autentica. La scelta del New York Times di non accettare il nuovo regolamento di Twitter solleva interrogativi sulla sostenibilità e l’efficacia di queste politiche, che potrebbero avere ripercussioni anche su altre piattaforme. Resta da vedere se questa controversia porterà a un cambiamento nel modo in cui i social network gestiscono la verifica e la monetizzazione dei contenuti.