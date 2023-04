Nuova offerta da urlo in casa TIM risulta essere perfetta per riuscire a spendere poco, ed allo stesso tempo avere libero accesso ad un bundle di tutto rispetto, in questo modo gli utenti sono veramente pronti a diventare nuovi clienti TIM, portando con sé anche il proprio numero di telefono.

Tutti coloro che vorranno richiedere la promozione in oggetto, devono sapere che l’accessibilità è limitata, ciò sta a significare che la richiesta di attivazione potrà pervenire solamente da coloro che si ritrovano in condizione d’uscita da Iliad o da un operatore telefonico virtuale (comunemente definiti MVNO), con acquisto della SIM di TIM, e richiesta di attivazione in ogni negozio sparso per il territorio.

TIM, la nuova offerta che tutti devono attivare

I fortunati utenti possessori di una SIM ricaricabile di uno dei suddetti operatori telefonici, ricordiamo Iliad o MVNO, potranno richiedere la cosiddetta TIM Power Supreme Web Easy, il cui prezzo fisso mensile corrisponde a soli 7,99 euro al mese, e comprende al proprio interno un bundle veramente interessante. Il pagamento avverrà tramite credito residuo, con però l’obbligo di attivare la Ricarica Automatica, nel momento in cui questa verrà disattivata dall’utente, contestualmente verrà disattivata anche la promozione stessa.

Il bundle generalmente offerto dalla suddetta è davvero interessante, poiché coinvolge 150 giga di traffico dati alla massima velocità, affiancati da illimitati minuti e SMS che possono essere tranquillamente spesi verso un qualsiasi numero di telefono in Italia. Per questo periodo promozionale, sottolineiamo che l’attivazione ed il primo mese sono completamente gratuiti.