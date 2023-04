E’ arrivato il momento di acquistare uno smartphone foldable, un prodotto caratterizzato quindi da un display che può essere tranquillamente piegato su sé stesso, riuscendo così a garantire dimensioni ridotti, proponendo di conseguenza una portabilità decisamente superiore al normale. Con Amazon è possibile, come al solito, strappare qualche piccolo affare, come nel caso del Motorola Razr di prima generazione, oggi scontato di quasi 1000 euro.

Smartphone foldable, è arrivato il momento di acquistarlo

Il foldable attualmente in offerta su Amazon, come anticipato nei paragrafi precedenti, è il Motorola Razr, un prodotto commercializzato da ormai qualche anno, e per questo proposto ad uno dei prezzi più bassi che abbiamo mai visto. Il suo listino, lo ricordiamo, è di ben 1599 euro, ma grazie alla promozione corrente, gli utenti lo potranno pagare solo 649 euro, riuscendo difatti a risparmiare quasi 1000 euro (LINK ACQUISTO).

La variante attualmente disponibile prevede 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, con display da 6,2 pollici di diagonale, OLED con rapporto d’aspetto 21:9 e risoluzione FullHD+. Il comparto fotografico è rappresentato dal sensore da 16 megapixel, con doppio flash LED e messa a fuoco automatica laser (apertura F1.7), per finire con una batteria da 2510mAh, dalla buona autonomia, anche se non eccezionale. A differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, in questo caso il prodotto viene commercializzato brandizzato TIM, con aggiornamenti software rilasciati direttamente dall’operatore telefonico.