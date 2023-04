Scoperta shock, gli scienziati e la possibilità per l'uomo di MIMETIZZARSI

Passare inosservati sarebbe spesso il desiderio di tantissime persone, ma si tratta di una cosa che, tranne per superficialità di chi ci circonda, non può accadere. Effettivamente nessuno può scomparire o meglio ancora mimetizzarsi con ciò che lo circonda, tranne alcuni animali. In realtà anche nel loro mondo tutto ciò è molto difficile, visto che sono in pochi gli elementi di varie specie a potersi mimetizzare grazie alla possibilità di cambiare in modo rapido la trasparenza della loro pelle o magari il colore.

Si tratta di facoltà concessa dalla natura per sfuggire ai predatori o per riuscire a gestirne i panni in maniera ottimale nascondendosi prima di avventarsi sulla preda. Questo è l’esempio di alcuni calamari e polpi, i quali fanno di tale dono una vera e propria arma segreta.

L’uomo può mimetizzarsi? Per ora no ma in futuro chissà

Qualcuno si chiede se tutto ciò sia possibile per gli esseri umani, con la risposta che è abbastanza negativa. Si tratta infatti di una cosa molto difficile perché le cellule della pelle del calamaro non possono essere cresciuta in laboratorio, situazione che le rende quasi impossibili da sottoporre agli studi. Nonostante questo i ricercatori sono stati in grado di fare un passo in avanti: hanno infatti deciso di dar vita ad una replica della capacità di mimetizzazione dei calamari all’interno delle cellule umane.

“Abbiamo avuto la folle idea di vedere se potevamo catturare qualche aspetto della capacità dei tessuti della pelle di calamaro di cambiare la trasparenza all’interno delle colture di cellule umane“, o almeno questo è quanto afferma Alon Gorodetsky, colui che ha presentato le scoperte della sua squadra presso una riunione dell’American Chemical Society.

Per ora nessuno potrà diventare invisibile grazie a questa sorta di scoperta, ma in futuro non si sa mai. Potrebbe essere questa la scoperta perfetta per alcune innovazioni.