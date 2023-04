Lidl raccoglie nel volantino settimanale pre-Pasquale, una serie di ottime offerte che promettono un risparmio davvero inedito ed esclusivo, con tantissime occasioni speciali da non lasciarsi sfuggire, che vanno a toccare sia la tecnologia, che i beni di prima necessità.

Tutti i prodotti che andremo ad elencarvi, sono da considerarsi acquistabili nei vari negozi diffusi sull’intera penisola, ricordando infatti che nel momento in cui parliamo di Lidl, gli ordini non possono essere completati tramite il sito ufficiale dell’azienda. A prescindere da ciò, è sempre presente la solita garanzia di 24 mesi che copre i difetti di fabbrica.

Lidl, offerte con i prezzi più bassi del momento

Tutto è pronto per la Pasqua da Lidl, e per l’occasione l’azienda ha indubbiamente deciso di mettere a disposizione innumerevoli sconti che vanno a toccare tanti prodotti pensati per la cucina, o meglio che possono aiutare gli utenti nella preparazione degli alimenti per una delle festività più importanti in Italia.

La campagna promozionale di Lidl parte con il mettere a disposizione una friggitrice tradizionale a soli 59 euro, dall’eccellente rapporto qualità/prezzo, passando anche per il microonde, in vendita alla modica cifra di 69 euro, oppure anche lo spremiagrumi elettrico, il cui valore finale è addirittura inferiore ai 35 euro, costa soli 34,99 euro. Il periodo in cui stiamo per entrare è per molti sinonimo di grigliata, ecco allora che da Lidl risulta essere acquistabile un bellissimo barbecue a gas, completo di tantissimi accessori, spendendo non più di 299 euro.