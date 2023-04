Intelligenza artificiale, le previsioni sugli smartphone del futuro

Su ciò che saranno gli smartphone in futuro per via dell’arrivo dell’intelligenza artificiale vi sono moltissime ipotesi. Ma prima di parlare di questo, è necessario affrontare il passato. Nel periodo natalizio 2022, le spedizioni di smartphone sono diminuite del 18% rispetto al 2021, con il volume totale più basso di spedizioni dal 2013. Secondo IDC, la causa risiede in una domanda ridotta, inflazione e incertezze economiche. I dispositivi economici e riparabili hanno contribuito al calo di interesse, insieme all’aumento del mercato dell’usato e ricondizionato.

Intelligenza Artificiale: parlano gli esperti del settore

Per comprendere il futuro degli smartphone, sono stati intervistati tecnologi, costruttori, designer, analisti e futuristi sulle prospettive per i prossimi dieci anni. Tra le risposte emerse: