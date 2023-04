I fan di Grand Theft Auto aspettano il capitolo 6 da molto tempo. In effetti, l’attesa per alcuni è iniziata non molto tempo dopo l’uscita di GTA 5, nel lontano 2013 durante il dominio di PS3 e Xbox 360.

Da allora, è passata un’intera generazione, la generazione PS4 e Xbox One, e ci stiamo avvicinando al punto intermedio della generazione PS5 e Xbox Series X|S, eppure non c’è ancora traccia di GTA 6. Tuttavia, la maggior parte dei rapporti concorda sul fatto che la dolorosa attesa sia quasi finita.

Molti credono che il gioco sarà rivelato entro la fine dell’anno, mentre il rilascio è previsto per il 2024. Tuttavia, tutti sanno che Rockstar Games si prende sempre del tempo quando si tratta di pubblicare i suoi giochi. Sia GTA 5 che Red Dead Redemption 2 erano originariamente programmati per essere rilasciati un anno prima. In altre parole, se il 2024 è la data di uscita prevista, potrebbe arrivare anche nel 2025.

Secondo l’insider Henderson, parte di questo ritardo è dovuto dal fatto che il gioco uscirà solo su console di ultima generazione. In altre parole, i giocatori di PS4 e Xbox One sono destinati a non poter giocare.

Un problema di compatibilità

Quando è uscito Grand Theft Auto V, era proprio alla fine della generazione PS3 e Xbox 360. Il gioco è stato fondamentale per vendere molte delle prime unità di PS4 e Xbox One quando è stato portato, e lo stesso dovrà essere il caso di GTA 6 e delle console di ultima generazione se vuole raggiungere le vette di vendita simili.

Per la maggior parte, il fatto che il gioco sia solo di ultima generazione non è un grosso problema. Se non possiedi già una PS5 o Xbox Series X | S, hai ancora un paio di anni per assicurartene una. Tuttavia, per coloro che si trovano nei mercati più piccoli e in via di sviluppo di tutto il mondo, questa è una brutta notizia, poiché significa che probabilmente perderanno il gioco alla sua uscita e fino a quando PS5 e Xbox Series X|S non saranno entrambe più disponibili nelle rispettive regioni.