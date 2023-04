Google Meet, Pixel 7 è in grado di riconoscerti mentre parli

Google ha recentemente lanciato una nuova funzionalità per i suoi dispositivi Pixel 7 e 7 Pro, che consente agli utenti di distinguere con facilità chi sta parlando durante una videochiamata su Google Meet. Attivando ciò, l’audio dei partecipanti viene percepito provenire da direzioni diverse in base alla posizione sullo schermo, rendendo l’esperienza più coinvolgente e dinamica. Prepariamoci al rollout, perché questo si completerà nelle prossime due settimane.

Google Meet: le nuove funzioni arricchiranno la vostra esperienza

Google Meet continua ad evolversi, come dimostrato dalle recenti novità annunciate al Bett 2023. Nei prossimi mesi, verrà introdotta un’intelligenza artificiale che rileverà automaticamente chi alza la mano durante una videoconferenza, eliminando la necessità di cliccare sull’icona dedicata. Ciò di conseguenza consentirà una maggiore interazione e partecipazione nelle chat.

Nel corso del 2023, Google Meet ha introdotto anche altre funzionalità, come le emoji di reazione nelle videochiamate, che permettono una comunicazione più espressiva e immediata. Inoltre, sono state aggiunte le didascalie nelle registrazioni, migliorando l’accessibilità e la comprensione dei contenuti. Infine, gli sfondi a 360 gradi per le videochiamate su dispositivi Android e iOS sfruttano il giroscopio dello smartphone per offrire un’esperienza immersiva, con lo sfondo che si muove in base agli spostamenti dell’utente.