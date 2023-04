Probabilmente usi WhatsApp tutti i giorni, d’altronde è una fantastica app che ti consente di chattare in tempo reale con chiunque tu voglia. Ma stai sfruttando tutta la potenza di questa applicazione? Forse no. Ci sono molti suggerimenti e trucchi che potresti non conoscere, che aspettano solo di essere scoperti.

Ecco quindi alcuni suggerimenti e trucchi per Android e iOS che devi provare.

Contrassegna le chat come non lette

Premi a lungo la chat e seleziona “Contrassegna come non letto“. Su iOS invece apri la chat, scorri verso destra e seleziona “Contrassegna come non letto“.

Fissa una chat

Premi a lungo la chat e seleziona l’icona Pin dal menu in alto. Su iOS invece scorri verso destra e tocca Blocca chat.

Posizione GPS

Apri una chat e tocca l’icona Posizione. Per interrompere la condivisione della posizione, vai su Impostazioni > Account > Privacy > Condividi la mia posizione.

Invia un messaggio broadcast privato

Apri la chat, tocca i tre punti nell’angolo in alto a destra e seleziona Nuova trasmissione. Mentre su iOS apri la chat, vai su Elenchi broadcast e aggiungi i contatti desiderati.

Disattivare una chat

Apri la chat e tocca i tre punti nell’angolo in alto a destra e seleziona Disattiva. Mentre su iOS apri la chat, vai su Gruppo o Informazioni di contatto e tocca Disattiva.

Aggiungi ai segnalibri un messaggio importante

Premi a lungo il messaggio specifico e tocca il pulsante con la stella, oppure tocca due volte il messaggio specifico e tocca il pulsante stella per la versione iOS.

Elimina un messaggio specifico

Premi a lungo il messaggio specifico e tocca Elimina.

Cancella tutte le chat

Vai su Impostazioni e seleziona Chat e contatti, quindi Cancella tutte le chat.