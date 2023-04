AirPods, un brevetto parla di un DISPLAY sulla custodia di ricarica

Dopo aver visto tantissimi competitors avanzare delle proposte molto simili alle sue, Apple avrebbe pensato a qualcosa di nuovo per le sue AirPods. Effettivamente le famosissime cuffie provviste di una custodia di ricarica sono state replicate in più frangenti da tanti altri brand, i quali hanno fatto grossi passi in avanti anche per quanto riguarda la qualità del suono espressa.

Stando a quanto riportato, ci sarebbe stata una scoperta davvero eccezionale da parte di un famoso portale che rilascia anticipazioni riguardanti la celebre casa produttrice di Cupertino. Patently Apple, che monitor espressamente i brevetti rilasciati da parte della società californiana, avrebbe scoperto tramite alcune documentazioni corredate da raffigurazioni e descrizioni, che ci sarebbe un brevetto utile per una modifica incredibile per le nuove AirPods.

AirPods pronte alla rivoluzione, il brevetto parla chiaro ma non è detto che venga utilizzato da Apple

Stando a quanto riportato e affidandosi all’immagine trovata, la custodia di ricarica di uno dei prossimi esemplari delle famose cuffie true wireless, potrebbe ospitare un piccolo display OLED.

Stando all’immagine che trovate pubblicata proprio qui sopra, il primo utilizzo potrebbe essere quello dedicato ai controlli multimediali, anche se secondo il brevetto potrebbero esserci anche altre modalità. Potrebbero essere fornite infatti indicazioni riguardo ad Apple Maps o magari al meteo. Stando a quanto riportato, tale idea sarebbe ancora soggetta ad alcune valutazioni interne, per cui non bisogna darla per assodato per il futuro prossimo. Risulta infatti a nostro modo di vedere molto difficile che Apple decida di implementare un display all’interno della custodia di ricarica delle sue AirPods.