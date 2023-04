Whatsapp, i passaggi per trasformare una foto in emoji e stickers

Le emoji, simboli nati in Giappone negli anni ’90 per rappresentare le emozioni, sono diffusi in chat ed e-mail. Tuttavia, a volte non riescono a esprimere pienamente i nostri stati d’animo, spingendo alcuni a preferire un selfie da scattare su Whatsapp. Da qui nasce l’idea di trasformare un selfie in emoji, utilizzabile direttamente dalla tastiera.

Grazie a strumenti specifici, è possibile scegliere tra un’ampia gamma di espressioni partendo da un’immagine. Queste funzionalità sono disponibili gratuitamente sia per dispositivi Android che iPhone. Su quest’ultimo è possibile creare Memoji, sticker personalizzati che non sono veri emoji ma adesivi inviati come immagini, o anche Animoji che imitano le espressioni del volto e utilizzano la voce dell’utente. Il processo prevede l’apertura dell’app Messaggi, la creazione di una nuova Memoji o Animoji e l’invio tramite messaggi o altre app compatibili.

Su dispositivi Samsung Galaxy S (dalla Serie S9 in poi), è possibile utilizzare lo Spazio AR e la Fotocamera AR per scattare o selezionare una foto, e poi usare AR Emoji Editor per personalizzare l’adesivo. Per aggiungere espressioni, si possono installare pacchetti di adesivi tramite AR Emoji Sticker e trovarli direttamente nella Galleria del telefono.

Se non si dispone di un iPhone o di uno smartphone Samsung, è possibile utilizzare app gratuite come Bitmoji (disponibile su App Store e Play Store), che trasforma un selfie in un adesivo da condividere su WhatsApp e non solo. Altre app simili sono Mirror e Sticker.ly, disponibili sia per Android che per iOS.

Per creare emoji online, si possono utilizzare strumenti gratuiti come Bitmoji e Emotiyou, che permettono di personalizzare l’emoji e condividerlo con servizi compatibili. Anche WhatsApp ha introdotto gli avatar personalizzabili, disponibili nella sezione degli sticker. Gli avatar possono essere utilizzati come immagine del profilo o come adesivi personalizzati che rappresentano varie azioni ed emozioni, rendendo le comunicazioni più personali e coinvolgenti.