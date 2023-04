Whatsapp, ecco le app che potrebbero sostituire per sempre il colosso verde

La crescente popolarità di Meta Inc., precedentemente nota come Facebook Inc., ha portato alla diffusione delle sue piattaforme di messaggistica e social media come Facebook, Instagram, Facebook Messenger e WhatsApp. Tuttavia, esistono numerose alternative a quest’ultima per utenti iOS e Android, che offrono funzionalità avanzate e maggiore attenzione alla privacy.

Whatsapp: le app sostituite