Truffe e soldi scomparsi, ecco le 3 più PERICOLOSE in Italia

La percentuale di ritrovarsi al cospetto di una truffa improvvisamente scorrendo la propria casella e-mail è davvero altissima al giorno d’oggi. Più persone hanno infatti trovato difficoltà nell’identificare gli inganni provenienti dal web, i quali spesso portano i nomi delle aziende più famose in assoluto, anch’esse parte lesa.

Bisogna quindi stare molto attenti, controllando svariati fattori che possono risultare rilevanti al fine di determinare quel messaggio come una truffa vera e propria. Di truffe però ce ne sono talmente tante che spesso qualcuno, per puro caso, può caderci con tutte le scarpe.

Di truffe ce ne sono tante ma queste 3 possono impensierire anche i più esperti ed attenti

Una delle truffe più comuni in assoluto, frequenti soprattutto sfruttando il nome delle banche, è quella perpetrata con il tentativo di phishing. Obiettivo infatti è far credere agli utenti di avere problemi con il proprio conto in banca, soluzione che potrà essere però sistemata cliccando sul link che porterà ad una finta pagina dell’istituto bancario in questione. Sarà lì che le persone perderanno i propri dati ma soprattutto i propri soldi visto che la carta di credito diventerà dei truffatori.

Più volte sono state segnalate poi anche delle truffe riguardanti alcuni pacchi in consegna, sfruttando anche in questo caso il nome di corrieri molto famosi. Lo stesso vale anche per Amazon, spesso al centro di diverse critiche per via di alcuni messaggi che i truffatori generano sfruttando il suo buon nome e promettendo dei guadagni sugli investimenti.

L’unico modo per identificare le truffe e controllare l’indirizzo e-mail che spedisce: molto spesso si tratta di indirizzi sconclusionati e confusionari.