Tesori Nascosti: 10 Oggetti Di Valore Incredibile Che Potresti Avere In Casa!

Molti di noi potrebbero avere in casa veri e propri tesori nascosti, senza che se ne siano mai effettivamente accorti, una serie di prodotti da collezione, generalmente appartenenti al passato, che potrebbero riservare una sorpresa economica a tutti coloro che decideranno di venderli.

Il mondo del collezionismo è effettivamente pazzo, spesso troviamo utenti che sono disposti a spendere cifre incredibili per l’acquisto di prodotti a cui noi non daremmo nemmeno un centesimo, per questo motivo è assolutamente importante valutare ogni singolo oggetto, prima di portarlo eventualmente in discarica.

Ricordatevi del canale Telegram di TecnoAndroid, nasconde le offerte Amazon con i codici sconto gratis in esclusiva.

Tesori nascosti: ecco alcuni oggetti da collezione

Uno degli oggetti di maggiore valore è legato al mondo della musica, parliamo del disco del 1974 Diamond Dogs di David Bowie, battuto all’asta fino a 3500 dollari, dipendentemente dalle condizioni. Il settore musicale è uno dei più richiesti dai collezionisti, pensate che il disco più raro di sempre, considerata la prima stampa, è il White Album dei Beatles, venduto addirittura a 730 mila dollari.

Le altre richieste maggiori si hanno buttandosi nel settore dei videogiochi, i più richiesti sono i titoli legati a Super Mario, ma anche Mega Max X3, Chrono Trigger, Harvest Moon o Litlle Samson, tutti per Nintendo, con prezzi variabili che possono anche raggiungere i 1000 dollari, senza dimenticarsi del Gamma Attack che può valere sino a 50mila dollari.

L’ultimo settore di cui vi parliamo è quello legato ai fumetti, un collezionismo sfrenato si cela alle sue spalle, con pezzi degli anni ’70, ad esempio Black Panther, battuti oltre i 1000 dollari, sempre dipendentemente dallo stato degli stessi, fino a raggiungere il milione di dollari speso per l’acquisto del primo fumetto originale Marvel.