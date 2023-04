Smartphone, attenzione al POP-UP che se ignorato distrugge il telefono

L’utilizzo dello smartphone è una delle pratiche più comuni durante la vita di tutti i giorni, soprattutto per le facoltà che concede. Sia dal punto di vista ricreativo che lavorativo, tale dispositivo risulta fondamentale, sia nella vita dei grandi che dei più piccoli.

Bisogna però prestare molta attenzione quando si ha tra le mani uno smartphone, soprattutto alle tante notifiche che arrivano. Queste, pervenute tramite i social, le tante piattaforma di messaggistica e tutto quello che compare sul browser web in particolare, potrebbero portare a qualche piccolo problema. Ci sono anche tante altre notifiche che arrivano per le applicazioni gioco, quelle che segnalano un nuovo bonus in arrivo o magari il momento giusto per tornare a giocare al proprio Game preferito.

Bisogna però prestare tanta attenzione alle notifiche, visto che il nostro smartphone potrebbe segnalarci qualcosa di importante. Più in particolare state attenti ad un pop-up che di diritto compare sul display in casi di emergenza.

Un pop-up diverso dagli altri: il vostro smartphone potrebbe risentirne, ecco perché

C’è una notifica che arrivando sul vostro smartphone potrebbe non farvi dormire sonni tranquilli.bisognerebbe infatti agire all’istante qualora dovesse manifestarsi pop-up del genere.

Stiamo parlando della notifica che gli utenti Apple potrebbero ricevere nel momento in cui il loro iPhone dovesse essere entrato a contatto con l’acqua. Ovviamente tutti i dispositivi di nuova generazione sono resistenti ai liquidi, ma nel caso di qualche infiltrazione potrebbe arrivare la notifica che segnalerebbe l’impossibilità di ricarica. Il tutto perché lo smartphone sarebbe entrato in contatto con il liquidò all’interno del connettore Lightning. State quindi molto attenti se non volete buttare via il vostro smartphone.