Il colosso sud coreano Samsung è sicuramente un punto di riferimento nel settore smartphone, tablet e wearable. Da sempre infatti il gigante sudcoreano produce tra i migliori smartwatch sul mercato.

Parliamo ovviamente dei Galaxy Watch, ormai giunti alla quinta generazione con la sesta in rampa di lancio. Il noto leaker Ice universe ha appena condiviso interessanti informazioni che puntano sul display del prossimo Galaxy Watch 6. Ecco i dettagli.

Samsung Galaxy Watch 6: indiscrezioni sul display

Ecco le parole nel tweet di Ice Universe: “Confermato al 100%, Esclusivo: il Samsung Galaxy Watch 6 ha aumentato le dimensioni dello schermo del quadrante a 1,47 pollici e anche la risoluzione è stata corrispondentemente migliorata, il che significa che la proporzione dello schermo è stata finalmente migliorata“. Secondo le indiscrezioni appena trapelate in rete infatti, il nuovo Galaxy Watch 6 dovrebbe presentare un display più grande rispetto ai predecessori.

Si parla di uno schermo di diagonale pari a 1,47″, sicuramente più grande rispetto ai 1,2″ di Galaxy Watch 5 da 40 mm e ai 1,4″ di Galaxy Watch 5 da 44 mm. Questo incremento che in senso assoluto può sembrare minimo in realtà potrebbe trasmettere una sensazione migliore in maniera consistente a livello di esperienza d’uso, visto che si tratta comunque di oggetti relativamente piccoli.

Insieme all’incremento della diagonale del display dovrebbe arrivare anche una maggiore risoluzione, altro aspetto che dovrebbe contribuire in maniera rilevante al miglioramento dell’esperienza d’uso. Sia chiaro, non che con Galaxy Watch 5 questa fosse carente, ma sicuramente con un display più grande non potrà altro che migliorare. Non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per maggiori notizie.