Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, gli orologi più COSTOSI

Interrogarsi sul valore del proprio orologio risulta fondato, soprattutto se si possiede uno dei principali marchi. In realtà ce ne sono tanti altri semisconosciuti che possono in realtà risultare molto costosi, pur non essendo annoverati tra i principali brand più commerciali.

Tutti si lanciano di solito sulle marche principali, come ad esempio Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet e pochi altri. Ci sono invece case produttrici molto più lussuose, le quali oggi annoverano nei primi 10 posti orologi molto costosi. Non bisogna quindi affidarsi sempre ai brand più popolari, i quali pur essendo di lusso, risultano molto più inflazionati.

Questi sono gli orologi con il valore più elevato tra Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe ed altri marchi

Per quanto riguarda Rolex, ecco un Rolex Daytona Paul Newman, il quale si trova al secondo posto nella classifica generale con un valore di 15,1 milioni di euro. Stiamo parlando di un orologio appartenuto proprio a Paul Newman, il quale lo ricevete dalla moglie con un’incisione sul retro e con la scritta “Guida con prudenza”.

Per quanto riguarda invece il brand Patek Philippe, ecco 1 1518 in acciaio che oggi risulta il terzo orologio più costoso al mondo con un valore di 9,9 milioni di euro.

Al settimo posto in classifica ecco Audemars Piguet, con un Royal Oak Grand Complication, il quale oggi ha un valore di 827.670 €.

Come detto in precedenza non bisogna sottovalutare gli altri brand, come ad esempio Breguet. Al primo posto della classifica infatti c’è proprio un cronografo dell’azienda, il Grande Complication Marie-Antoinette, il quale ha un valore di 28 milioni di euro avendo origine nel 1782 quando l’amante di Maria Antoinette chiese all’azienda di realizzare un orologio che richiese ben 10 anni di lavoro.