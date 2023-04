Tra gli oggetti più scambiati e ricercati dai collezionisti compaiono sicuramente le monete. Si tratta di monete di qualsiasi nazionalità che presentano delle particolarità o dei difetti.

Per quanto riguarda l’euro le monete più ricercate sono quelle da due euro che sono difficili da trovare oppure possiedono errori di conio. Questo perché quel taglio è quello utilizzato da qualsiasi nazione facente parte dell’UE per coniare nuove monete per commemorare un evento o celebrare un personaggio.

Anche le monete da 1 euro però in alcuni casi possono presentare delle particolarità che spingono i collezionisti a ricercarle.

Tra le monete da 1 euro, una delle più belle in circolazione è sicuramente la moneta greca che raffigura una civetta.

Moneta da 1 euro con civetta: qual è il suo valore?

La moneta da 1 euro coniata in Grecia raffigura la civetta della Dea Atena, simbolo famoso della mitologia greca, tanto da essere raffigurato anche sulle monete antiche.

Sulla moneta, a destra della civetta è presente la scritta 1 EYPO, ovvero 1 euro in greco, e sopra è rappresentato invece un piccolo fiore di Anthemion, che è un simbolo della Zecca di Stato greca.

Qualcuno di voi ha mai visto questa moneta in vita sua? Quale sarà il suo valore tra i collezionisti?

La particolarità di questa moneta può confondere perché effettivamente è difficile da vedere in Italia, ma non è una moneta rara, e anzi in Grecia circola tranquillamente.

Essendo una moneta comune il valore è pressocché nullo. Il suo valore tra i collezionisti è pari al suo valore di partenza, ovvero 1 euro.