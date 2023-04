L’operatore virtuale NTmobile ha recentemente deciso di prorogare alcune sue offerte davvero molto interessanti. Parliamo delle offerte generazionali Più++50 a 2,99 euro al mese e 40 Plus a 3,49 euro al mese, disponibili rispettivamente per nuovi clienti Over 50 e Over 40.

Con questa nuova proroga invece, entrambe le offerte sono state rese disponibile ancora per un altro mese, in particolare fino al 30 Aprile 2023, come veniva indicato già da alcuni giorni nei social dell’operatore. Ricordiamo insieme cosa propongono.

NTmobile proroga alcune offerte

Con Più++50, ogni mese sono previsti 30 Giga di traffico dati fino in 4G, oltre che minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa. Il prezzo dei rinnovi è pari a 2,99 euro al mese, mentre per il costo di attivazione sono richiesti 9,99 euro. Come già accennato, questa offerta NTmobile è rivolta esclusivamente ai nuovi clienti Over 50, ovvero con età a partire da 50 anni compiuti.

Anche con 40 Plus, ogni mese sono inclusi 30 Giga di traffico dati fino in 4G, oltre che minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa. In questo caso tuttavia, il prezzo dei rinnovi è pari a 3,49 euro al mese, sempre con costo di attivazione pari a 9,99 euro. Con questa offerta, l’operatore si rivolge come detto ai nuovi clienti Over 40, ovvero con età a partire da 40 anni compiuti.

Per sottoscrivere le offerte, il cliente può scegliere se richiedere un nuovo numero o effettuare la portabilità. Inoltre, nel caso si decida di attivare una nuova numerazione, è possibile anche scegliere di personalizzare le ultime cifre del numero telefonico.