Gli ultimi tempi stanno portando a galla alcune informazioni su Netflix che potrebbero vedere dei cambiamenti nel futuro prossimo. Saltando però da questo argomento a quello principale, ovvero a cosa c’è di bello da vedere, sembrerebbe che il catalogo risulti oggi uno dei più ricchi di sempre per il pubblico.

Più in particolare l’attenzione del pubblico di Netflix sembra concentrarsi come al solito sulle serie TV. Ce ne sono alcune nuove molto interessanti, ma a quanto pare nei primi 10 posti la scelta risulta davvero varia.

Queste sono le 10 serie TV di Netflix che non potete perdervi: la lista completa

Al primo posto sta spopolando la serie che riguarda un agente in forza alla Casa Bianca. Si tratta di The Night Agent, il quale si troverà a gestire situazioni al cardiopalma e sempre più borderline.

Al secondo posto arriva la nuova serie The Rookie, con un uomo che alla soglia dei 40 anni decide di coronare uno dei suoi sogni, ovvero entrare in polizia.

Non può mancare Mare Fuori, che su Netflix al momento si ferma alla seconda stagione in attesa che la terza venga caricata. A seguire ci sono altre produzioni molto gettonate attualmente.

Al quarto posto ecco Anime False, mentre al quinto posto c’è la nuova serie Unseen. Scivola al sesto posto Tenebre e Ossa, mentre al settimo posto ecco Wellmania.

Gli ultimi tre posti sono occupati rispettivamente da una nuova produzione che è Way Sailor La Serie, il sempreverde You, da poco venuto fuori con la quarta stagione, e infine da The Glory.