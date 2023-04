Microsoft 365: come attivare da subito GPT-4 tramite Copilot

Microsoft ha annunciato di recente l’aggiunta di GPT-4 in Microsoft 365 tramite Copilot. Questa funzione è disponibile solo per alcuni clienti aziendali selezionati dal mese di marzo. Tuttavia, un individuo di nome Xeno ha scoperto un modo per attivare Copilot in Word per tutti, modificando il registro di Windows.

Copilot è nascosto in Microsoft Word e sarà accessibile in tutte le applicazioni Microsoft 365. I test iniziali sono stati condotti su Word per alcune aziende selezionate. L’intelligenza artificiale può essere utilizzata per scrivere contenuti, cercare immagini appropriate, formattare e creare riassunti. Il “copilota” consente anche di modificare un documento basato sui dati estratti da un altro documento, riscrivere alcuni paragrafi o modificare lo stile di scrittura.

La funzione è presente nella build preliminare 16.0.16325.2000 di Microsoft Word, ma è nascosta. Per prima cosa, è necessario iscriversi al canale Beta del programma Office Insider tramite l’opzione specifica nel software. Al successivo riavvio, sarà necessario scaricare l’ultima versione preliminare. È richiesto anche un abbonamento a Microsoft 365 Personal o Family.

Ecco i passaggi per attivare Copilot in Word: