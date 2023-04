Gli appassionati di auto e i consumatori sono sempre alla ricerca del veicolo più affidabile disponibile. Il J.D. Power U.S. Vehicle Dependability Study aiuta i clienti a determinare quali sono i veicoli più affidabili. Questa ricerca si basa sulle risposte di 30.062 persone che hanno acquistato un’auto nel 2020 e si concentra sull’affidabilità delle loro automobili tre anni dopo. Assistenza alla guida, comandi/display, temperatura, esperienza di guida, aspetto, infotainment, interni, motore e sedili sono tra le nove aree generali incluse nella ricerca.

Il settore automobilistico potrà tirare un sospiro di sollievo nel 2023, quando il numero di guasti segnalati scenderà da 192 per 100 veicoli nel 2022 a 186 nel 2023. L’analisi ha rilevato che sette aziende giapponesi e sudcoreane si sono classificate nella top ten dell’affidabilità, con Lexus che ha conquistato la prima posizione con il minor numero di guasti per 100 autovetture, pari a 133 punti. Kia si è piazzata al terzo posto con 148 punti, seguita da Genesis con 144. Buick è stata la prima casa automobilistica americana a entrare nella lista, piazzandosi al quarto posto con appena 159 problemi ogni 100 veicoli. La Chevrolet si è piazzata a ridosso, con 162 problemi su 100 veicoli, e alcuni modelli sono stati dichiarati come nuovi.

La classifica continua con le auto di lusso

I produttori premium, tra cui Jaguar, Mercedes-Benz, Audi, Lincoln e Land Rover, hanno registrato tassi di guasti più elevati, con Land Rover che ha registrato il tasso più alto con 273 problemi ogni 100 automobili. Anche Tesla, l’unico veicolo completamente elettrico del mercato, ha registrato 242 problemi ogni 100 veicoli testati. Questa statistica dimostra la differenza tra le valutazioni di affidabilità delle auto di lusso e di quelle tradizionali. Le case automobilistiche di lusso sperimentano sempre nuove tecnologie, che richiedono un uso più attento di tali progressi.

Il J.D. Power U.S. Vehicle Dependability Study è una risorsa importante per gli acquirenti di automobili, poiché rivela quali sono i veicoli più affidabili. Queste informazioni possono aiutare i consumatori a fare scelte consapevoli sulle automobili da acquistare e possono aiutare i produttori a migliorare l’affidabilità dei loro veicoli.