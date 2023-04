Per festeggiare in modo adeguato il mese della Terra, Google heart ha deciso di pubblicare tutte le fotografie scattate al pianeta a partire dal 1984 in quello che si mostra essere un timelapse anno per anno di ogni luogo del globo.

A detta di Google, i video di questo tipo sono molto importanti perché ci mettono davanti agli occhi il modo in cui è cambiato il nostro pianeta nell’arco di lunghi periodi, elemento che dovrebbe sensibilizzarci stimolandoci a tutelare il pianeta.

Tantissimi cambiamenti

I video di Timelapse mostrano i vari cambiamenti della Terra: dai sistemi di irrigazione che penetrano nei deserti egiziani, ai fiumi che si insinuano all’interno della foresta amazzonica Pucallpa, in Perù, eruzioni vulcaniche, disboscamento e gli incendi che anneriscono il paesaggio della Lassen National Forest in California.

Le immagini di Google sottolineano anche come si sono modulati i cambiamenti nella nostra penisola, i quali hanno reso più consapevole la nostra popolazione la quale stando ai dati ha interrogato il motore di ricerca sulle tematiche cambiamento climatico e scivolamento del terreno con una percentuale di oltre il 150%, alla quale va aggiunta poi la tematica siccità che ormai da anni è diventata una piaga per l’Italia, con una percentuale di ricerca che ha addirittura raggiunto il 400%.

Ed effettivamente i dati statistici parlano chiaro e mostrano una popolazione preoccupata, eccoli qui:

Top 10 argomenti di tendenza