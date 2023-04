Con Expert gli utenti non scherzano assolutamente, arrivano i prodotti in promozione più pazzi del momento, che coinvolgono tantissimi sconti speciali e prezzi da primato, applicati generalmente sulla tecnologia, e sulla maggior parte dei prodotti particolarmente interessanti.

Coloro che vogliono risparmiare al massimo, devono comunque sapere che gli acquisti possono essere completati nei negozi fisici sul territorio, senza vincoli o differenze particolari, alla stessa stregua del sito ufficiale, tramite il quale sarà possibile ricevere la merce a domicilio, anche se nella maggior parte dei casi verrà richiesto il pagamento di un piccolo contributo per la consegna effettiva.

Expert, tantissimi prezzi sono da cogliere subito al volo

Tutti questi nuovi sconti di Expert sono perlopiù raccolti nella fascia intermedia della telefonia mobile, dove si possono trovare ottime occasioni per spendere poco, al giusto prezzo finale di vendita, se confrontato comunque con la qualità del prodotto in oggetto. La validità della campagna, lo ricordiamo, è da ritenersi globale fino al 12 aprile, salvo esaurimento anticipato delle scorte.

I prodotti in promozione in genere non vanno oltre i 500 euro dell’Oppo reno8, rientrando comunque nei 399 euro previsti per il Galaxy A33, oppure TCL 30Se, Galaxy A54 a 499 euro, Honor X8a, Realme 9i, Realme C31, Oppo A17, Realme 9, Redmi Note 12 a 249 euro ed altri ancora. Naturalmente all’interno del medesimo volantino potrete trovare molti altri prodotti di brand e categorie differenti, tutti disponibili a prezzi sempre più convenienti dei listini originari.