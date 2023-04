Se hai i fondi per acquistare una Ferrari o una Porsche, potrebbe valere la pena investire in alcune di queste auto d’epoca. Naturalmente, se l’auto si apprezza o si deprezza di valore dipenderà da quanto è rara e da quanto bene viene mantenuta.

Ecco alcune delle auto d’epoca che valgono di più se vendute attualmente.

Ford GT40 Mk IV del 1967

Prezzo di vendita: 1,93 milioni di dollari

Sono stati costruiti solo 12 modelli della GT40 Mk IV e il modello finale è stato venduto all’asta nel 2018.

1958 BMW 507 Serie II

Prezzo di vendita: 2,75 milioni di dollari

Questa BMW del 1958 magnificamente restaurata è stata venduta, insieme al suo certificato BMW Classic, all’asta Pebble Beach di Gooding & Company nel 2017.

1938 Bugatti Tipo 57C Atalante

Prezzo di vendita: 2,81 milioni

Prima di andare all’asta, questa Bugatti era di proprietà di John W. Straus, erede della fortuna di Macy, e di Al Garthwaite, un pilota amatoriale di auto sportive, appassionato di auto sportive italiane e fondatore di Algar Ferrari. La vettura è dotata di una carrozzeria in lega rara. È stata venduta per 2,81 milioni di dollari all’asta Gooding & Company Pebble Beach nel 2018.

1931 Bugatti Tipo 51 Gran Premio

Prezzo di vendita: 3,74 milioni di dollari

Questa storica auto da corsa conserva ancora la carrozzeria, il cambio e l’assale posteriore originali. In precedenza era di proprietà del noto pilota automobilistico Jean-Pierre Wimille ed è stata venduta all’asta di Pebble Beach di Gooding & Company nel 2018 per 40.000 euiro in più rispetto al prezzo di vendita stimato.

Porsche 550 Spyder del 1955

Prezzo di vendita: 4,46 milioni di dollari

Il pilota corsaro Eldon C. Beagle ha corso con questa auto d’epoca dal 1955 al 1956, e il nuovo proprietario che l’ha presa all’asta ha ricevuto fotografie originali e riprese video insieme all’acquisto.