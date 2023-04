batterie-allo-stato-solido-una-scoperta-tecnologica-molto-interessante

Le batterie allo stato solido sono state annunciate come la tecnologia di stoccaggio dell’energia del futuro, con una densità energetica e una sicurezza maggiori rispetto alle tradizionali batterie “liquide” agli ioni di litio. Tuttavia, gli ostacoli tecnici, in particolare nel settore automobilistico, ne hanno impedito l’applicazione. Una delle sfide principali è stata l’aumento della resistenza interna dei materiali solidi durante il ciclo di carica/scarica e l’incompatibilità dell’interfaccia catodo-elettrolita.

Tuttavia, una recente scoperta di un team internazionale di accademici guidati dal professor Seema Agarwal dell’Università di Bayreuth promette di superare questi ostacoli. Utilizzando una nanofibra combinata di polimero e ceramica, spessa appena sette micrometri dopo essere stata posizionata sulla superficie del catodo, i ricercatori hanno creato un elettrolita straordinariamente sottile che racchiude le particelle del catodo come un guscio.

Batterie allo stato solido, un team ha migliorato l’efficacia

Questa nuova tecnologia offre diversi vantaggi rispetto alle precedenti batterie allo stato solido. In primo luogo, forma e mantiene un contatto elettrolita-elettrodo, aumentando la capacità di stoccaggio e consentendo l’attivazione degli ioni nel catodo. Inoltre, migliora significativamente l’affidabilità operativa dei dispositivi.

Il nuovo elettrolita solido e ultrasottile del team elimina o riduce notevolmente i problemi di sicurezza legati alle batterie agli ioni di litio standard che utilizzano regolarmente elettroliti liquidi. Le perdite di elettrolito possono causare circuiti difettosi e cortocircuiti, mentre la crescita dell’anodo di litio può dar luogo a strutture simili ad aghi che possono penetrare nell’elettrolito e produrre un cortocircuito o addirittura un incendio.

Secondo la ricerca pubblicata sulla rivista accademica Advanced Energy Materials, la tecnica innovativa del team ha dimostrato una capacità specifica di 159 mAh/g. Questo progresso nella tecnologia delle batterie allo stato solido ha il potenziale per avere ripercussioni di vasta portata non solo per il settore automobilistico, ma anche per altre applicazioni di stoccaggio dell’energia. Questa tecnologia innovativa, con ulteriori ricerche, potrebbe aprire la strada a batterie più sicure ed efficienti per alimentare i nostri dispositivi elettronici, le nostre case e forse intere città.