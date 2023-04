Android Auto è particolarmente sulla cresta dell’onda in questo periodo, c’è sempre una buona ragione per rimanere informati, ancor di più oggi.

Secondo le ultime indiscrezioni infatti, il prossimo aggiornamento potrebbe portare una funzione molto richiesta da tutti gli utenti, parliamo della facoltà di decidere quali app mostrare all’avvio di Android Auto.

Android Auto: novità in arrivo

Android Auto infatti riparte sempre con Google Maps, con in più la possibilità di decidere, tramite un apposito pulsante nelle impostazioni, se riavviare automaticamente anche la riproduzione musicale. Con la nuova interfaccia Coolwalk inoltre, a fianco del navigatore, avrete anche l’ultima app multimediale avviata in precedenza.

Nel caso non fosse stata configurata alcuna app di navigazione, Android Auto si apre sull’elenco di app, in modo che sia l’utente a scegliere di volta in volta cosa gli serve di più. In Android Auto 9.3 beta, nelle impostazioni, c’è infatti una nuova voce, che recita semplicemente “App da mostrare all’avvio“, e che dovrebbe fare proprio questo: permettere all’utente di scegliere quale app dovrà avviarsi automaticamente assieme ad Android Auto.

Occorre invitare un po’ alla calma, perché non è la prima volta che avvistiamo segni di una simile funzione, a oggi tra le più richieste dagli utenti, ma se finora non si è mai concretizzata è segno che Google non è convinto fino in fondo. Se tutto andrà bene già a fine aprile potrebbe arrivare la versione stabile, e chissà, magari sarà proprio lì che debutterà l’opzione per le app da mostrare all’avvio.