Amazon e la follia delle RECENSIONI false, così potete scoprire subito

Amazon attualmente è il colosso che nel mondo e-commerce riesce a gestire i ritmi senza problemi, portando ai suoi utenti più opportunità rispetto alla concorrenza. I prezzi sono peraltro i più bassi del mercato, con garanzie eccezionali che nessun altro riesce a fornire come il reso entro 30 giorni.

Molte persone hanno avuto modo però durante gli ultimi anni di scoprire anche alcuni altarini che si celavano dietro il famosissimo colosso. Da chiarire che Amazon risultava e risulta tuttora parte lesa, dal momento che il sistema delle recensioni false va a danneggiare il suo marchio oltre che le aziende. Diverse persone venivano contattati infatti dalle aziende che vendevano attraverso Amazon per delle recensioni a cinque stelle in cambio di un prodotto gratuito. L’obiettivo era quello di far comparire quel determinato oggetto sulla piattaforma con un numero di recensioni positive spropositato, in modo da invogliare tutti a comprarlo.

La piaga delle recensioni false su Amazon continua: ecco come potete accorgervene

Cosa bisogna fare però per scoprire le recensioni false che vagano su Amazon? Ci sono alcuni siti web che a quanto pare possono analizzare le recensioni di un prodotto in particolare, utilizzando l’algoritmo per rilevare quelle che sono le recensioni false oltre ad offrire più informazioni del solito.

Si tratta di servizi che non sono sempre accurati al 100%, ma possono contribuire a fornire un’idea di base su quello che si sta leggendo. Per fare una prova potrete prendere l’indirizzo web della pagina del prodotto che volete controllare e inserirlo su un client come reviewmeta.com. Molto spesso questo sito va in Down, ma ce ne sono anche altri che possono aiutarvi.