Le parole da parte del produttore cinematografico e presidente della società sportiva Calcio Napoli Aurelio Del Laurentiis, sono state perentorie: “Oggi tra DAZN, TIM e Sky appena a 1,9 milioni abbonati, ne abbiamo persi 2,3 per strada che in termini di fatturato sono tanti”.

Questo sottolinea come negli ultimi anni siano stati persi tantissimi abbonati, più del doppio rispetto a quelli che oggi sono presenti e che fanno parte dell’organizzazione delle pay TV in Italia.

Pay TV allo sbando: gli utenti abbonati scappano via soprattutto per la pirateria

De Laurentiis ha poi continuato, raccontando che la scelta di prendere una pay TV per acquistarla, è legata certamente al fatto che “anche lì cosa ci capiscono, loro nascono col cinema e non col calcio. Sono giovani, stanno chiudendo in Germania e stanno per chiudere in Italia, il nostro AD dice perché non la compriamo noi per un miliardo? Perché fanno cose diverse”.

Un discorso diverso ma non totalmente e solo dal punto focale di cui si è discusso fino adesso, riguarda poi anche la valorizzazione del prodotto. Il presidente si è soffermato sulla legge per la pirateria in Italia, sulla quale il governo sta lavorando con tutte le sue forze. Il problema grosso è che nessuno parla di quel grande cancro che è la pirateria. Proprio per questa motivazione tanti abbonati stanno continuando a scappare, anche se ad aver influito secondo le ultime statistiche ed interviste potrebbe essere anche la situazione che vede protagonisti i tifosi della Juventus, imbestialiti per le vicende extra-campo che hanno riguardato la gloriosa società bianconera.