GM ha affermato di volersi allontanare dai sistemi come CarPlay e Android Auto per offrire ai clienti un’esperienza più integrata che vede Google Maps, Google Assistant, Spotify e altre app eseguite in modo nativo sul display di infotainment dell’auto.

Ma CarPlay e Android Auto sono molto popolari, e Apple afferma che quasi l’80% degli acquirenti di auto nuove insiste sull’avere questa funzionalità prima di effettuare un acquisto.

“Continuiamo a offrire Apple Carplay e Android Auto perché i clienti amano la funzionalità che consente un facile accesso e controllo delle loro app per smartphone, in particolare è una funzione richiesta molto dai clienti che acquistano veicoli elettrici perché alcuni attualmente non offrono queste funzionalità“, ha affermato Alan Hall, portavoce di Ford.

Anche Volvo ha risposto inoltrando un post su LinkedIn del CEO Jim Rowan secondo cui le versioni future di CarPlay sarebbero state integrate più attentamente nel veicolo.

“Avere una scelta è importante“, scrisse allora Rowan. “Vogliamo che le nostre auto si adattino alla vita e ai dispositivi dei nostri clienti”. Honda, che sta anche adottando l’integrazione software integrata di Google per la prossima Accord, ha dichiarato di non avere intenzione di farlo a scapito di CarPlay e Android Auto.

“I nostri clienti trovano valore nel nostro supporto di CarPlay, Android Auto e Google integrato e ora offriamo queste soluzioni connesse in tutta la nostra gamma“, ha affermato la portavoce di Honda, Jessica Fini. “Continueremo a offrire una gamma di soluzioni interattive di alta qualità per fornire valore ai nostri clienti che corrispondano alle loro scelte tecnologiche”.