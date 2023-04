WhatsApp è sicuramente l’app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo che conta circa un miliardi di utenti in totale in tutte le 180 nazioni in cui è presente.

Utilizzare WhatsApp è estremamente facile e intuitivo e l’app ti permette di svolgere numerose funzioni, oltre l’invio di semplici messaggi di testo, come effettuare chiamate e videochiamate gratuite, inviare documenti, la tua posizione in tempo reale, creare degli avatar e molto altro.

Lo scopo principale dell’app di Meta è creare un ambiente sicuro in grado di garantire la privacy degli utenti. WhatsApp infatti utilizza la crittografia end-to-end che impedisce a chiunque, all’infuori di mittente e destinatario, di poter leggere i messaggi che vengono scambiati in una determinata chat.

Nonostante l’app sia abbastanza sicura, ciò non impedisce ai malintenzionati di trovare dei metodi alternativi per spiare le conversazioni altrui.

WhatsApp: tecniche per spiare le chat altrui

Uno dei metodi più semplici per spiare i messaggi di qualsiasi utente è l’utilizzo di WhatsApp Web. Questo metodo però può essere utilizzato solo se si può entrare in possesso del cellulare della persona che si desidera spiare.

Una volta preso il dispositivo basterà collegarlo a WhatsApp Web aperto sul tuo computer tramite l‘inquadramento del codice QR. Finito il procedimento potrai finalmente dare un’occhiata a tutte le conversazioni private dell’utente.

Attenzione però, questo metodo non è del tutto sicuro perché l’utente potrebbe controllare la cronologia dei dispositivi collegati e accorgersi del vostro trucchetto.

Ricordiamo inoltre che spiare i messaggi di altri utenti è considerata una violazione della privacy e di conseguenza illegale.