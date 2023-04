Whatsapp, nemmeno immaginate quanti messaggi scambiamo in un anno

Se siete appassionati di tecnologia, probabilmente vi tenete informati sulle diverse funzionalità delle app che utilizzate di più e su quelle che potrebbero interessarvi. Infatti, conoscere un prodotto a fondo è un ottimo modo per capire se è adatto a voi e se offre ciò che state cercando, prima ancora di scaricarlo. Tale discorso ovviamente vale anche per Whatsapp.

Whatsapp: ecco tutti i passaggi

WhatsApp, l’app di Meta, è conosciuta da tutti per il suo scopo principale: connettere persone in tutto il mondo e consentire comunicazioni veloci e intelligenti. Nel corso del tempo però essa ha ottenuto dei miglioramenti piuttosto interessanti.

Ad esempio, prendiamo in considerazione i sondaggi. Questa funzione è stata introdotta diversi mesi fa, ma non è stata molto utilizzata dagli utenti. Si tratta di uno strumento che ha uno scopo specifico e diventa utile quando necessario. Immaginate di dover organizzare un evento e volete raccogliere le preferenze degli amici: con esso potete farlo rapidamente e avere allo stesso tempo una panoramica di ciò che serve per organizzare.

Bando alle ciance, è giunto il momento di parlare delle novità introdotte negli ultimi mesi, poiché potrebbe esserci sfuggito qualcosa. Ad esempio, sapevate che l’app di messaggistica istantanea Whatsapp consente di vedere quanti messaggi avete inviato in una chat singola o in un gruppo? Questa funzione è utile per capire con quali persone siete in contatto più frequentemente e per comprendere quanto tempo al giorno usate l’app per comunicare.

Indipendentemente dal tipo di smartphone che possedete, potrete comunque controllare questi dettagli. Basta andare nelle impostazioni dell’app, selezionare “Utilizzo dati e archivio” e poi “Utilizzo archivio“. Qui troverete una schermata che riassumerà le vostre conversazioni in base alla quantità di dati di memoria utilizzati.

Tramite tale menu, potrete anche scoprire il numero di messaggi scambiati con un contatto all’interno di un gruppo. Selezionando la conversazione e cliccando su “Testo”, verrà mostrato il numero di messaggi scambiati con tutti i membri del gruppo. Scorrendo potrete vedere anche il numero di emoticon, link, foto e video inviati all’interno del gruppo.