WhatsApp da tempo sta sperimentando nuove soluzioni nel campo della messaggistica per ottemperare ad una concorrenza sempre più ampia. Oltre al classico rivale Telegram, nel corso degli ultimi mesi la piattaforma di messaggistica istantanea ha dovuto far fronte ad un pubblico sempre più indirizzato verso nuove piazze virtuali come ZOOM, Microsoft Teams e Google Meet.

WhatsApp, le evoluzioni delle chiamate in arrivo

Al fine di un confronto pari con queste piazze virtuali, WhatsApp ha deciso di sperimentare un nuovo sistema per le chiamate e le videochiamate. A differenza di quanto previsto in passato, gli utenti della chat di messaggistica potranno utilizzare le chiamate e le videochiamate di gruppo non soltanto per i momenti conviviali ma anche per gli appuntamenti più formali, come meeting di lavoro o lezioni didattiche.

Già nel corso de recente passato, WhatsApp ha introdotto una serie di novità come l’estensione a 32 utenti per le chiamate. Ora, sia per i dispositivi Android che per gli iPhone sono previste una serie di ulteriori upgrade. A breve, ad esempio, tutte le chiamate e le videochiamate saranno caratterizzate da un link di invito. Con il link d’invito sarà possibile invitare persone esterne ad un gruppo a partecipare ad una conversazione audio e video. Il link d’invito infatti darà accesso immediato ad una chiamata o ad una videochiamata.

In maniera speculare a quanto accade su ZOOM, Microsoft Teams e Google Meet, inoltre, WhatsApp a breve rilascerà anche un tool per chattare in privato con persone che partecipano ad una chiamata o ad una videochiamata.