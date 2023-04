Vodafone in questi giorni che precedono la Pasqua rilancia la sua offerta commerciale. Il provider inglese non vuole essere da meno rispetto a Iliad e rispetto agli altri operatori low cost e lancia una tariffa molto vantaggiosa per costi e soglie di consumo. La migliore occasione per gli abbonati in questa primavera è certamente la Special 70 Giga.

Vodafone, a marzo c’è la promozione 70 Giga

Con Special 70 Giga tutti i clienti di Vodafone si garantiscono un ticket che prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 70 Giga per la navigazione di rete attraverso le velocità del 5G, ove disponibile sul territorio la copertura.

Il prezzo per il rinnovo di questa promozione è pari a 7,99 euro ogni mese con gli utenti che devono aggiungere un costo una tantum di 10 euro per l’attivazione della SIM.

Le sorprese sul fronte tariffario non terminano qui. Anche in primavera, infatti, Vodafone mette in campo l’assicurazione di un canone fisso durante il primo semestre. Nei sei mesi successivi all’attivazione della ricaricabile, infatti, il gestore si impegna a non applicare alcun genere di rimodulazione né sui costi mensili né tantomeno sulle soglie di consumo per telefonate, SMS ed internet.

I clienti che sono interessati a sottoscrivere questa ricaricabile possono effettuare la richiesta di attivazione direttamente presso uno dei punti vendita del gestore sul suolo nazionale. La portabilità del numero mobile da TIM, WindTre o anche Iliad resta operazione propedeutica per l’attivazione. Per quest’operazione necessari sino a tre giorni lavorativi.