Vodafone ricorda al pubblico di essere una delle migliori realtà del territorio nazionale, in questo modo ognuno di noi ha la possibilità di accettare i prezzi più bassi del momento, ed allo stesso tempo essere sicuro di poter accedere a bundle quasi infiniti, che potranno indurre un risparmio notevole.

Tutte le migliori promozioni di casa Vodafone sono disponibili nei negozi sparsi per il territorio nazionale, in questo modo gli utenti sono liberi di accedere ai prezzi migliori del momento, con anche la possibilità di ricevere in cambio giga, minuti e SMS da utilizzare praticamente verso chiunque. L’attivazione della promo, come al solito del resto, può essere richiesta nei punti vendita in Italia, e non sul sito ufficiale, rispettando diversi requisiti.

Vodafone, tutte queste promo sono da far perdere la testa

Se state pensando di passare a Vodafone, sappiate che è disponibile una promozione con la possibilità comunque di godere di un bundle quasi infinito, poiché il consumatore finale riuscirà ad accedere a 100 giga di traffico dati al mese, con annesse chiamate illimitate verso tutti ed anche SMS da poter utilizzare verso un qualsiasi numero di telefono in Italia.

La promozione in oggetto risulta essere disponibile a soli 7 euro al mese, con prezzo bloccato per i primi 24 mesi, senza poi nulla togliere che in un futuro sarà possibile assistere ad una rimodulazione contrattuale, che porterà ad un aumento del prezzo di vendita.