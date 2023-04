Viaggio nel futuro, come potrebbe essere la vita nel 2040 con la tecnologia

Vivere la propria vita con la visione sul futuro è quello che tutti fanno ogni giorno, in modo da ritrovarsi pronti a quello che verrà. Ma cosa ci ritroveremo a fronteggiare tra circa vent’anni a partire da oggi? Le premesse sono di certo catastrofiche, soprattutto visti i cambiamenti climatici e la tecnologia che nonostante sia arrivata a livelli altissimi, non è equamente diffusa sul territorio mondiale.

Alcune previsioni però avrebbero proposto degli scenari allarmanti, soprattutto per quanto riguarda il riscaldamento globale.

La vita tra il 2040 e il 2050 potrebbe essere davvero difficile: ecco alcune previsioni degli esperti

Il futuro potrebbe essere tutt’altro che roseo, soprattutto in base ai risultati che con alcune stime verso il futuro sono stati prodotti. Nel 2030 infatti le emissioni di anidride carbonica potrebbero raggiungere livelli molto più alti di quello che si crede. Successivamente poi si potrà tentare di porre rimedio a questa situazione, ma potrebbe essere molto tardi. Nel 2050 infatti, secondo quanto il predetto da alcuni esperti, il riscaldamento globale potrebbe aumentare le temperature di 3°, di cui 2,4 sarebbero addirittura legati alle emissioni.

Tutto ciò potrebbe portare al collasso degli ecosistemi terrestri, con il 35% della superficie terrestre investita da ondate di calore a dir poco letali per almeno 20 giorni l’anno. La terra quindi potrebbe diventare molto più arida, con tante persone che verranno portate a cambiare il posto in cui vivono per cercare di sostenere una vita più tranquilla.

Chiaramente queste sono previsioni che verranno a verificarsi nel momento in cui le direttive sul clima non dovessero essere eseguite durante i prossimi anni. Non è dunque detta l’ultima parola.